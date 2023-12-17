كينو عن مواجهة الأهلي بالمونديال: فريق لا يستسلم ولم يتغير منذ وجودي مع بيراميدز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 04:33 مساءً - تحدث كينو، نجم فلومينينسي البرازيلي، عن مواجهة الأهلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقررة غدا فى جدة، وتطرق للحديث عن ذكرياته أمام الفريق عندما كان لاعبا في بيراميدز.

ويلتقي الأهلي مع فلومينينسي فى التاسعة مساء غدٍِ الاثنين بتوقيت السعودية - الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وتنقلها قناة SSC HD Sports

وقال كينو فى المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، "واجهت الأهلي مرتين من قبل ونجحت فى التسجيل وشاهدتهم أمام الاتحاد، ورأيت نفس الفريق القوي ولم يتغير أي شىء".

وأضاف، "الأهلي أيضا يمتلك لاعبين أقوياء ولا يستسلمون، ويشكل خطورة دائمة فى الهجمات المرتدة، ولكن المباراة مهمة بالنسبة لنا كى نتأهل للمباراة النهائية، هناك بعض الأشياء التى يمتلكها فلومينينسي ويمكننا القيام بالعديد لمفاجأتهم في مباراة الغد".

وعن سيطرة أندية أوروبا على التتويج بالمونديال قال كينو، "أظن أن عدم تتويج الفرق اللاتينية بكأس العالم للأندية هى أسباب مالية فقط، ولا تقلل من الكرة اللاتينية".