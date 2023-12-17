مستثمري جنوب سيناء : 80 % نسبة الإشغالات بشرم الشيخ في رأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 05:30 مساءً - كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، أن هناك حالة من العودة التدريجية الى السياحة بشكل جيد بعد فترة من التراجع، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة وأعياد الكريسماس خاصة في القاهرة والمدن الساحلية وما شهده العالم من أمن واستقرار في مصر واجواء الانتخابات الرئاسية التي كانت بمثابة عرس ديمقراطي يشاهده العالم كله اثناء متابعته لها في الداخل والخارج.

أكد الدكتور عبد اللطيف أنه طبقا لحجوزات أعياد رأس السنة فإن فنادق القاهرة كاملة العدد أما مدينة شرم الشيخ فقد تزايدت الحجوزات خلال الايام الماضية بشكل جيد وقد تصل نسب الاشغالات الفندقية خلال اعياد رأس السنة بشرم الشيخ إلى 80% وتستمر هذه النسبة حتى النصف الأول من يناير القادم وستكون الجنسية الايطالية هي الأبرز في هذه الفترة .

وأشار إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال فترة الأعياد خاصة بمدن مرسى علم، والغردقة بنهاية النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري نتيجة لتأكيد العديد من الحجوزات السياحية مختلف دول العالم للقدوم لقضاء فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية بالمدن السياحية المصرية خاصة من دول إيطاليا، وتركيا، وروسيا، وكازاخستان، والتشيك وبعض دول الخليج.

وتوقع عبداللطيف أن تتراجع التداعيات السلبية للحرب الغاشمة من قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني على الحركة السياحية الوافدة لمصر مع بداية الربع الثاني من العام المقبل تدريجيا حال توقف هذه الحرب والعودة للتفاوض والحلول السياسية.

وأوضح أن تنوع المقاصد السياحية في مصر من سياحة شاطئية وثقافية ودينية وعلاجية وبيئية يشكل عنصر جذب كبير للعديد من السياح من مختلف دول العالم .

ونوه عبد اللطيف إلى أن أعياد رأس السنة و الكريسماس ستتشابك مع إجازات منتصف العام الدراسي أيضا التي تشهد أيضا نوعا من نشاط السياحة الداخلية وعودة البعض من المصريين بالخارج لقضاء هذه الاجازة مع ذويهم في مصر.