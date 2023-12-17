كولر: هدفنا تخطى فلومينينسى.. ومستقبل موديست لم ينته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - تحدث مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن موقف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق بعد طرده فى مباراة فريقه الماضية أمام اتحاد جدة بكأس العالم للأندية، مؤكدا أن مستقبل موديست انتهى فى كأس العالم للأندية، ولكن لم ينته مع الأهلي.

وعن حقيق إصابة محمود كهربا، قال كولر خلال المؤتمر الصحفي، "كهربا ليس مصابا وكل ما يقال عن تعرضه للإصابة شائعات، مشيرا إلى أن ضيق الوقت أزمة علينا التعامل معها".

وأوضح مدرب الأهلى أن ارتفاع معدل أعمار فريق فلومينينسي ليس عيباً، بل هى ميزة لما يمتلكه هؤلاء اللاعبون من خبرات، مشدداً على أن فريقه يحترم الفريق البرازيلي ونستهدف بالتأكيد تحقيق أفضل نتيجة ممكنة فى النسخة الأخيرة من المونديال بشكله الحالى، ولكن علينا التركيز على مباراة الغد.

وأضاف كولر، "الثلاثي الحاصل على إنذارات عليه أن يكون حذراً، ولكن ليس بطريقة مبالغ فيها، للحفاظ على استمرارهم فى البطولة".