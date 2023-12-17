نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن افتتاح 18 مسجدًا جديدًا.. الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف أ.د/محمد مختار جمعة عن افتتاح 18 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة، الموافق 22 / 12 منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد و4 مساجد صيانة وتطوير.



وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى. ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 417 ) مسجدًا منها ( 322 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 95 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 22/ 12/ 2023 م عدد (11439) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(613) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. مسجد أبو العمايم– قرية أبو العمايم– مركز بيلا

2. مسجد أبو سعيد الكبير – قرية أبو سعيد – مركز الرياض

3. مسجد بشلا الكبير – بشلا– الرياض غرب

مديرية أوقاف أسيوط

4. مسجد الرحمن – قرية ريفا - أسيوط

مديرية أوقاف البحيرة

5. مسجد عبد الكريم عويس –نديبة– مركز دمنهور

6. مسجد الجنبيهي القبلي – المنشية الإبراهيمية – مركز دمنهور

مديرية أوقاف الجيزة

7. مسجد الشرقي أبو العباس - العياط

8. مسجد الرحمن – الجبانة – مدينة 6 أكتوبر

مديرية أوقاف المنوفية

9. مسجد عطعوط - المنقدي - أشمون

10. مسجد النصر – العراقية – الشهداء

مديرية أوقاف الفيوم

11. مسجد السلام – كفور النيل – مركز الفيوم شمال

12. مسجد الرحمن – عزبة اليوزباشي – طامية

مديرية أوقاف بني سويف

13. مسجد عمر بن الخطاب- عزبة محمد خالد – أطواب - الواسطى

مديرية أوقاف الشرقية

14. مسجد البساينة– عزبة البساينة– رضوان أبو كبير

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الجيزة

1. مسجد الكبير – الحي – الصف

مديرية أوقاف الأقصر

2. مسجد الكبير - الرياينة - أرمنت

مديرية أوقاف قنا

3. مسجد خالد بن الوليد – الشيخ ركاب – الجبلاو - مركزقنا

4. مسجد العتيق – الصالحية - قنا