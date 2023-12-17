نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن إطلاق اسم الشيخ الحصري على خريجي دفعة القرآن الكريم 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف أ. د/ محمد مختار جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن إطلاق اسم المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري على خريجي عام ٢٠٢٤ م من مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بوزارة الأوقاف.

الجدير بالذكر أنه قد كرَّم وزير الأوقاف، منذ عدة أيام مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة القرآن الكريم عن العام الدراسي 2023/ 2024م، وهي كالآتي:

1- المركز الأول- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات بمديرية أوقاف الفيوم.

2- المركز الثاني- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفتح بمديرية أوقاف الشرقية.

3- المركز الثالث- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفولي بمديرية أوقاف المنيا.