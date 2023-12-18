" الأرصاد الجوية " : انخفاض بالحرارة اليوم وشبورة وأمطار بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 14 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 09:32 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.