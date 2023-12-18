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القاهرة الإخبارية: الاحتلال يداهم مستشفى العودة بغزة ويعتقل كل من بداخلها

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 09:32 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الاحتلال يداهم مستشفى العودة بغزة ويعتقل كل من بداخله.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطينى، وإصابة أكثر من 52 ألفا آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، فى حصيلة غير نهائية، ويعانى النظام الصحى فى قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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