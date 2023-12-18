نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق اختبارات المهام الأدائية لتلاميذ الصفوف الابتدائية اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ المدارس الابتدائية بالمحافظة القاهرة فى عقد اختبارات المهام الادائية لتلاميذ الصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس الابتدائي، اليوم الإثنين وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

جدول المهام الأدائية

يؤدي الطلاب اليوم اختبارات المهام الادائية فى مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وغدا الثلاثاء مادتي اللغة الانجليزية والعلوم، والأربعاء الرياضيات والمهارات المهنية والخميس الدراسات الاجتماعية، ict.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم موضحة أن هذا النوع من التقييم عبارة عن أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، أن درجات المهام الأدائية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، ويتم تخصيص للمهام الأدائية نحو 35 درجة من كل مادة، ويتم توزيعها بالنحو التالى: 5 درجات علي التخطيط الجيد، و5 درجات علي جدية العمل، و25 درجة علي المنتج النهائي.

وأوضحت وزارة التعليم، أن المهام الأدائية فهي تقيس مدي اكتساب الطلاب للمهارات، وتقدم دليل علي تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، والتي تتمثل في المهام القصيرة والتي يمكن أن ينتهي منها الطالب في زمن لا يتعدى الفترة الدراسية.

ونوهت الوزارة إلى أن معلما يشرف على مراحل تنفيذ المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال الحصص المخصصة، ويستغرق العمل عليها حصتين دراسيتين متتاليتن، ويتم شرح تفاصيلها للطلاب في الأيام القليلة المقبلة والدرجة النهائية للمهام الأدائية 35 درجة، وهي مهام قصيرة، وتشمل حصتين، الأولى يوزع فيها المعلم للطلاب عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، والحصة الثانية يختار الطالب واحدة من هذه المهام.

على ان يحدد زمن أداء المهمة حصتان من وسط اليوم الدراسي، دون الاخلال بباقي حصص اليوم الدراسي.