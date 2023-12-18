القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع شركة سان جوبان بشأن تنفيذ مشروع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 11:30 صباحاً - فى اطار جهود المجلس القومي للمرأة لدعم وتمكين المرأة الريفية اقتصاديا ، وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، بروتوكول تعاون مع الأستاذ احمد وفيق رئيس مجلس ادارة شركة سان جوبان بهدف تنفيذ مشروع تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوى "الكمبوست"، وتمكين المرأة الريفية اقتصاديا، بالاضافة إلى العمل على الحفاظ على البيئة وإعادة التدوير.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالشراكة مع مؤسسة سان جوبان، مؤكدة أن المؤسسة لديها إيمان قوى بأهمية دور المرأة فى النهوض بالمجتمع،حيث يعمل البروتوكول على تنفيذ مشروعات اقتصاد بيئي مستدام عن طريق تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي من خلال تقنيات علمية حديثة ومبسطة، وذلك بقريتي كفر الصهبي وطحانوب بمحافظة القليوبية.

وفى كلمته أعرب الأستاذ احمد وفيق رئيس مجلس إدارة شركة سانت جوبان مصر عن فخره بالشراكة مع المجلس، واستعرض جهود شركة سان جوبان فى تمكين المرأة من تولى المناصب القيادية بالشركة إيمانا بكفاءتها وخبراتها، مؤكدا على أن البروتوكول يعمل على تحقيق محورين من المحاور الاساسية للشركة، والتى تتضمن تمكين المرأة وإعادة التدوير ، حيث تعمل تلك الشراكة على توفير ماكينات لفرم المخلفات وتنفيذ التدريبات لتنمية قدرات السيدات .