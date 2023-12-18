نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تقرر عقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام للفصل الدراسي الأول إلكترونيا بنسبة 85% من الأسئلة لجميع الطلاب الذين تسلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت و15% ورقى، أما الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت يعقد امتحانات ورقيا بنسبة 100% سواء اختيارى أو مقالى.



ووجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات محددة لدى المديريات والإدارات التعليمية، بضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، المقرره فى شهر يناير المقبل.

وعلى صعيدا أخر، قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتيجة الثانوية العامة أصبحت شفافة بشكل كبير بسبب استخدام التحول الرقمى والتكنولوجيا فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات وأيضا أعمال التظلم على نتيجة الثانوية العامة، موضحا أنه يتم عقد الامتحان وفق نظام البابل شيت وتصحيحه إلكترونيا من خلال التحول الرقمى والتكنولوجيا.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم، بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، أنه تم بناء خطة استراتيجية للوزارة 2024-2029، تقوم على الإتاحة والتحول الرقمى والحوكمة والاستدامة وتم تحديد أولوياتنا من التعليم الأخضر، وتم الانتهاء من الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوزارة، مضيفا أن الخطة هدفها أن تكون هناك استدامة ويتم توفير التمويل لها وأيضا تحديد الأولويات فى الخطة الاستراتيجية.

وتابع الوزير: هناك تحديات وأيضا إنجازات، فمن التحديات عجز المعلمين وارتفاع الكثافات، وهنا التحول الرقمى يقدم حلول من خلال تقديم خدمات تعليمية عبر المنصات الرقمية لمواجهة الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن الطالب يحصل على المواد الرقمية بشكل مجان، قائلا: التحول الرقمى أسهم فى حل مشكلات كبيرة، ولا بد من تضافر كل الجهود، متابعا: لدينا 25 مليون ونصف المليون طالب فى 60 ألف مدرسة وأخذ القرارات لا بد من أن يكون مدروسا، وسياق التطوير والتجارب مختلف لدى وزارة التربية والتعليم.