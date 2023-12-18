نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تنتهي من توزيع أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من توزيع أجهزة التابلت المدرسي على المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، تمهيدا لتوزيعه علي طلاب الصف الأول الثانوى العام، قبيل بدء امتحانات نصف العام الدراسي 2023/2024 م.

وأكدت الوزارة، إنه سيتم عقد امتحانات منتصف العام الدراسي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام الكترونيا عبر اجهزة التابلت المدرسي، على أن يؤدي الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت الاختبارات ورقيا.



وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم ربط أجهزة التابلت المدرسي بمنصات التعلم المختلفة وتوفير محتوى رقمى كبير للطالب كبديل للكتاب المطبوع، يستطيع الطالب من خلاله تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منه فى إطار توفير مصادر تعلم مختلفة يحتاجها الطالب حتى لا يعتمد على مصدر واحد، ومن ثم يحقق الطالب الهدف من التعلم القائم على المتعة.

