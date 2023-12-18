نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تنفذ اصطفاف للسيارات والمعدات الهندسية للوقوف على جاهزيتها للتعامل مع الأزمات والكوارث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت محافظة الجيزة اصطفاف لمعدات الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل للوقوف علي مدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمات وذلك بأرض الاصطفاف بجوار محور ٢٦ يوليو.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للتفتيش علي المعدات الهندسية بالمحافظات للتأكد من استعدادها لمجابهة الازمات والكوارث.



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة، ورفع قدرات المعدات والآلات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ، موجهًا بضرورة رفع كفاءة العاملين وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب اللازمة لمجموعات العمل.



وأضاف المحافظ أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجئة لتجربة جميع المعدات على الطبيعة، وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها للتأكد من عملها بفاعلية، والتدريب على أنسب أسلوب لمواجهة الأزمة والقرار المناسب للمواجهة.



وقد كلف محافظ الجيزة سكرتير عام المحافظة بمرافقة اللجنة المعنية للتفتيش على اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات الخاصة بمجابهة الأزمات والسيول على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة وكافة الشركات والمديريات للتأكد من مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية واستعدادًا لمواجهة الأزمات والكوارث والسيول.



كما كلف المحافظ جميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديريات الخدمات بضرورة المتابعة الميدانية، ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق والمعدات واستيعاب أعضائها للمهام المكلفين بها، وبيان مدى كفاءتها وإجراء الصيانة اللازمة لإدارة العمل بشكل فعال وبكفاءة عالية.

WhatsApp Image 2023-12-18 at 11.51.17 AM

WhatsApp Image 2023-12-18 at 11.51.20 AM

WhatsApp Image 2023-12-18 at 11.51.28 AM

FB_IMG_1702894995259

FB_IMG_1702894987708

FB_IMG_1702894984593

FB_IMG_1702894981940

FB_IMG_1702894975446

FB_IMG_1702894969164

FB_IMG_1702894963066

FB_IMG_1702894959207

FB_IMG_1702894956154

FB_IMG_1702894953715