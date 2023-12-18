مواصلة جهود مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 01:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة)، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"

و3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاطا ًغير مشروع فى مجال الاتجاربالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى .. وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.