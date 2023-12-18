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محافظ الجيزة يقدم العزاء في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل

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أحمد جودة - القاهرة - قدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واجب العزاء فى وفاة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل وذلك بسفارة دولة الكويت. 
وكان في استقبال المحافظ والوفد المرافق له السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت في مصر. 
وأكد محافظ الجيزة لسفير دولة الكويت أن الفقيد كان مثالًا للبذل والعطاء وأنه لم يدخر جهدًا فى سبيل نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية سائلًا أن يتغمده المولى عز وجل بواسع رحمته وأن يلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان، ومعربًا عن خالص أمنياته للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الجديد بالتوفيق والسداد.
الوفد الذي ترأسه المحافظ لتقديم واجب العزاء ضم إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب المحافظ.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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