شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:31 مساءً - يتقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة فوز سيادته في الانتخابات الرئاسية 2024م، وتجديد الشعب المصري ثقته في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المرحلة المهمة لقيادة الوطن واستكمال خطط البناء والتنمية والاستقرار، لتحقيق نهضة الوطن ونموه وازدهاره.

ويتوجه شيخ الأزهر بالدعاء إلى الله أن يوفق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترته الرئاسية الجديدة، لتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته وأحلامه، والوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، وتبوء المكانة اللائقة بين الأمم، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء.