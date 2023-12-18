الصحة تشارك في فعاليات افتتاح المؤتمر العربي ال 22 للأساليب الحديثة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:31 مساءً - شاركت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، في افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثاني والعشرون للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، والذي يعقد هذا العام بعنوان "التأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة: الفرص والتحديات"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في الفترة من 18 حتى 19 ديسمبر 2023.

وأعرب الدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة -في كلمه ألقاها نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان-عن ترحيبه بجميع المشاركين في المؤتمر من الدول العربية الشقيقة، معربًا عن أمله في نجاح المؤتمر هذا المؤتمر في ضوء وجود العديد من الخبرات العلمية والعملية في الأجندة التي سيتم تقديمها على مدار يومين، ومع تنوع الخبرات العلمية المشاركة نأمل الوصول إلى مجموعة من التوصيات التي تسهم في تعزيز التغطية الصحية الشاملة.

وتقدم "عبدالغفار" بالشكر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ليس فقط للحرص على انتظام عقد المؤتمر لكن أيضًا لاهتمامها الكبير بقطاع الصحة ووضعه ضمن أولويات عمل المنظمة.

وأشار "عبد الغفار" إلى تحول الدولة نحو تغطية تأمينية صحية شاملة لكافة المواطنين وفقًا لرؤية القيادة السياسية، وما يستلزم ذلك من تحول العمل في وزارة الصحة من مقدم للخدمة إلى منظم ومراقب وواضع للسياسيات ثم متابعة تنفيذ تلك السياسيات، ومن هنا جاءت منطومة التأمين الصحي الشامل بهيئاتها الثلاث لتحقيق كل ذلك.

وأوضح "عبد الغفار" أن صعوبة ومشقة العمل في القطاع الصحي بجميع الدول تأتي من كونه القطاع الوحيد الذي يستهدف ويتعامل مع كافة المواطنين بجميع فئاتهم العمرية، مشيرًا إلى الانتقال إلى مفهوم الصحة التي تشمل الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية، وليس الاقتصار على تقديم العلاج للمرضى.