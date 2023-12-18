حزب مصر أكتوبر يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية : الأجدر على تولي حكم البلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - قدمت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، خالص التهنئة والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتة إلي أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طمأن جموع الشعب المصري الذين يؤمنون بما قدمه الرئيس على مدار الـ10 سنوات الماضية، وإنحيازه الكبير للمواطن البسيط الذي كان شغله الشاغل منذ توليه مقاليد الحكم.

وأوضحت مديح، في بيان لها، أن حزب مصر أكتوبر من أول الكيانات التي طالبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالترشح لولاية جديدة، وذلك انطلاقا من رؤيتنا بأنه الأجدر على استكمال ما بدأه، منوهة أن فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 أثلج صدور المصريين الذين يريدون استكمال مسيرة البناء والعطاء والتنمية التي بدأها الرئيس للارتقاء بالدولة المصرية والوصول بها لمصاف الدول المتقدمة، مؤكدة أن الرئيس نجح في استعادة الدولة المصرية وتثبيت أركانها.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة في ظل التحديات والصراعات والأزمات الموجودة في المنطقة بعث رسالة طمأنة للشعب المصري لأنه هو الأجدر على تولي حكم البلاد في ظل هذه التحديات، معقبة:" خلال السنوات الماضية استطاع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العبور بمصر إلى بر الأمان لأنه تولى المسئولية في ظروف عصيبة واستعاد هيبة البلاد داخليا وخارجيا".

وأوضحت مديح، أن المرأة المصرية حققت مكاسب عديدة ونجاحات غير مسبوقة على مدار الـ10 سنوات الماضية، كما حظيت بالمكانة اللائقة التي تستحقها، ليؤكد الجميع أن المرأة المصرية عاشت عصرها الذهبي في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لافتة أن المرأة ستحظى أكثر وأكتر بالعديد من المكتسبات مع فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية باعتبارها شريك أساسي في عملية التنمية.