كتلة الحوار تتقدم بالتهنئة للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي ولمصر والمصريين على نجاح العملية الانتخابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - تتقدم كتلة الحوار بالتهنئة للشعب المصري العظيم علي اتمام الاستحقاق الانتخابي علي مقعد رئيس الجمهورية وتحييه علي مشاركته الواسعة والتي لفتت الأنظار والتي تعكس ارتفاع الوعي المصري رغم التحديات الاقتصادية والامنية كما تعد هذه المشاركة الواسعة تعبيرا واضحا من الشعب علي اقتناعه و قبوله بخطوات الإصلاح السياسي التي اتخذتها الدولة المصرية والانفتاح علي جميع الاراء وهي الخطوات التي بدت جلية بإطلاق الحوار الوطني .

كما تتوجه كتلة الحوار بالشكر والتقدير لجهود الدولة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات علي نجاح العملية الانتخابية الاهم والتي شهدت مشاركة كبيرة جدا لم تشهدها مصر منذ فترة طويلة .

كما يتقدم الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي علي ثقة الشعب المصري الكبيره و المشاركه المبهره و غير المسبوقة والتي تجعل المسئولية اكبر في تحقيق طفرة جديدة في ملفات الاقتصاد والأمن والإصلاح السياسي والذي تعهد الرئيس باستكمال خطواتها في خطاب إعلان ترشحه في ختام مؤتمر حكاية وطن .

ويؤكد الدكتور باسل عادل ان المشاركه الواسعه هي ختم اعتماد للانجازات التي حققتها الدوله المصريه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتؤكد كتلة الحوار ان التحديات الاقتصادية والسيطرة علي التضخم وارتفاع الاسعار هي أولويات عاجلة للمواطنين بكل فئاتهم وان توسيع شبكة الحماية الاجتماعية باتت مطلبا ملحا للغاية .

كما ان التوتر الامني علي كافة الحدود المصرية و اعتبارات الامن القومي يجعل هذا الملف علي قمة أولويات المواطن والدولة بكل اجهزتها ومؤسساتها ، واذ تؤكد الكتله ان نسبة المشاركه الواسعه و الفوز بنسبه كبيره و مريحه تعد تفويضا للرئيس باتخاذ ما يلزم من قرارات و اجراءات تحفظ حدود مصر وأمنها القومي

.كثيرة هيا أعباء الرئيس القادمة ولكن بالتفاف الشعب المصرية ومؤسساته واحزابه وباستمرار حالة الحوار بين المصريين سنعبر جميعنا بمصر إلي بر الأمان .