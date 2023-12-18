حزب العدل يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - تابع حزب العدل إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتي أعلن فيها فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصوت فيها المصريين بنسبة حضور تعبر وتؤكد على أصالة الشعب المصري ومعدنه الفريد الذي يظهر وقت الأزمات.

إن حزب العدل يهنيء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالفترة الرئاسية الجديدة، وعلى ثقة الشعب المصري التي منحها له، وهي ثقة غالية ومسئولية كبيرة نمتني له التوفيق والسداد في تحملها.

ويهني الحزب كلا من فريد زهران، حازم عمر، وعبد السند يمامة، المرشحون الثلاثة على أدائهم وعلى الثقة الكبيرة التي منحها لهم الشعب المصري كذلك.

ويشكر حزب العدل كل القائمين على هذه الانتخابات من القضاة والشرطة وموظفي الدولة وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات على جهودهم الكبيرة، وتحية لهم من القلب فرداً فرداً.

ونتطلع ونأمل في ممارسات تحترم وترسخ النظام الجمهوري وفلسفته عبر الحفاظ على الدستور والتزام الممارسة به فهذه واحدة من أهم دروس ٢٥ يناير والربيع العربي.

كما نتطلع أن تستمر حالة الحوار الوطني وأن نرى توصياته وقد تحققت، وأن يستمر نهج الإصلاح السياسي بدعم التعددية والحياة الحزبية.

كما نأمل بتوسيع دائرة المشاركة في القرار الاقتصادي لهذه المرحلة والاستعانة بالخبرات ولو من خارج السلطة ومؤيديها وحتى نستطيع ان نعبر منها نحو تحسين مستوي معيشة المواطن المصري، وفي قلب منه أبناء الطبقة الوسطي التي تحملت الثمن الأكبر لهذه المرحلة.

إن حزب العدل يملؤه التفاؤل في مستقبل أفضل، ويؤكد على استمرار تبني الحزب للنهج الإصلاحي والاشتباك مع الحكومة ومنهجها وأجندة الأولويات السياسية من أجل الصالح العام وحياة أفضل للجميع ووطن آمن مستقر.