النائبة ايفلين متى تهنىء الرئيس السيسى بفوزهفي الانتخابات الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - هنأت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه لفترة رئاسية، داعية للرئيس بالتوفيق والسداد وأن يتمم عليه حكمته وخبرته وأداءه في العلاقات الخارجية وتعاونه لحل مشاكل الدول المجاورة حفاظا علي أمننا القومي ووضع مصر في منصة عالية تنظر إليها كل دول العالم.

وطالبت متى فى بيان صحفى لها الرئيس عبد الفتاح السيسى أن تكون من أولوياته خلال فترته الرئاسية الثالثة الإهتمام بملف الصناعة والزراعة ووضع المنتج المصرى على خريطة المنافسة العالمية ، مؤكدة أن اقتصاد بلادنا لن ينمو ولن يصل إلى العالمية إلا بصناعات جديدة متطورة ، وزراعات تدخل في الصناعة ، وتطوير صناعة السياحة بأفكار جديدة بلغات العالم المختلفة لكى تصل إلى دول العالم المختلفة ، وأن نبحث عن ثرواتنا ونستغلها من خلال صناعات تعود علينا بمصدر للدخل القومي.

كما ناشدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب الرئيس السيسى بضرورة تطوير التعليم الصناعي وتكثيف التدريب داخل المصانع والمدن الصناعية ، وزراعة نباتات تدخل في تصنيع الأدوية ، حتي ننتفع بمدينة الدواء ، وإرسال بعثات تعليمية لجذب التطوير التكنولوجي في كل المجالات لأوائل الخريجين بشرط العودة لتطوير الصناعات والمجالات المختلفة.

واختتمت بيانها قائلة : أكرر سعادتي البالغة بإستكمال المسيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة وإستكمال خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، متوجهة بالتهنئة إلى الشعب المصري لفوز الرئيس السيسى حبيب الملايين.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، برئاسة جمهورية مصر العربية بإجمالي أصوات 39 مليون 702 ألف، 451 صوتًا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.