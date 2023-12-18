طارق العوضي يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات.. ويؤكد: مصر تنتظر منكم الكثير

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - هنأ المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية، وفوزه بنسبة 89%.

وكتب العوضي خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «خالص التهاني.. لفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة بنسبة تقترب من 90% من إجمالي عدد الأصوات.. مصر تنتظر منكم الكثير».

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، أعلنت منذ قليل نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية، حيث تم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية لولاية رئاسية ثالثة.