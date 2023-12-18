أخبار مصرية

«مستقبل وطن» يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - تقدم حزب مستقبل وطن بالتهنئة الصادقة لرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

ويعتبر حزب مستقبل وطن هذة النتيجة بمثابة دليل قاطع على إلتفاف الشعب المصري حول سيادته ، وتمسك المصريين بقيادتهم السياسية الرشيدة ، وإدراكهم لحجم الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية، منذ أن تولى سيادته الحكم.

كما يتقدم الحزب بالشكر البالغ للهيئة الوطنية للانتخابات التي أدارت كافة تفاصيل العملية الإنتخابية بدقة وشفافية ونزاهة يشهد بها العالم، ومن جهة أخرى يثمن الحزب دور الشعب المصري العظيم الذي سَطَّرَ ملحمة ديمقراطية غير مسبوقة بإقباله التاريخي على الإدلاء بالأصوات والمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية.

 

ختاماً يُعاهد الحزب القائد عبد الفتاح السيسي على الدعم الكامل لإستكمال سياساته الخارجية والداخلية ومُساندة خطط التنمية والنهوض بالبلاد وتثبيت أركان الجمهورية الجديدة، خاصة في ظل التحديات والظروف الدولية والإقليمية الدقيقة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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