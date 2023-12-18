أخبار مصرية

رئيس حزب أبناء مصر: الشعب المصرى بعث برسالة وفاء وتقدير للسيسي

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - هنأ المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء  مصر ، الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه  في الانتخابات الرىاسية  لست سنوات قادمة . 

 

وقال رئيس حزب أبناء ء مصر أن نسبة المشاركة التاريخية التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات ب66.8 % تعبر عن مدى تقدير المصريين وثقتهم في هذا الرجل الوطني النبيل.

 

وتابع بركات،  يجب أن نضع نتائج هذه الانتخابات نصب أعيننا باعتبارها استفتاء حقيقي على ما يقوم به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من اصلاحات هيكلية و جهود في التنمية والبناء.

 

وشدد بركات على دور الأحزاب والقوى السياسية في الحشد والمشاركة ورفع الوعي لدى المواطنين وهو دور وطنى تم   على أكمل وجه.

 

وأكد رئيس حزب أبناء مصر أننا أمام انتخابات رئاسية مثالية في ظل اشراف قضائي كامل ومشاركة حقيقية ومتابعة من كافة المنظمات المحلية والحقوقية والعالمية

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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