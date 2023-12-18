حازم عمر يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 04:33 مساءً - هنأ المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لفوزه في الانتخابات الرئاسية بولاية جديدة، متمنيًا له التوفيق فيما فيه مصلحة البلاد والمواطنين.

وأعلن حازم عمر، عن تقديم برنامج ورؤية حملته في الانتخابات الرئاسية، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا استمرار حزب الشعب الجمهوري في العمل على كل ما في صالح الوطن والمواطنين.

وأكد حازم عمر- في بيان صادر عن حملة المرشح الرئاسي- احترام اختيارات الناخبين، والاعتزاز بما تحقق في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن ذلك الاستحقاق رغم أنه الأول الذي يخوضه حزب الشعب الجمهوري، إلا أنه سيظل علامة مضيئة أظهرت قوة الحزب وتماسكه.

وأضاف أنه سيواصل العمل على الاستمرار في تدعيم الحزب والبناء على ما تحقق استعدادًا للاستحقاقات الدستورية القادمة، مؤكدًا أن منهج "الحزب" هو المشاركة الفاعلة وخوض الاستحقاقات الدستورية سعيا لتطبيق رؤية الحزب وبرنامجه.

وأوضح أنه على مدار أكثر من 30 يومًا جرت خلالها الانتخابات الرئاسية 2024 تم طرح البرنامج الرئاسي للحزب على جموع المواطنين، وكان الهدف هو الفوز بالانتخابات من أجل تطبيقه، موجهًا الشكر إلى جموع المواطنين الذين سطروا مشهدًا وطنيا وحضاريا.

كما وجه الشكر إلى أعضاء الحملة الرئاسية وجميع أعضاء وقيادات حزب الشعب الجمهوري التنظيمية والنيابية وقواعده الشعبية الذين واصلوا الليل بالنهار في العمل المتواصل وبذلوا أقصى جهدهم، من منطلق إيمانهم العميق ببرنامج الحزب، مؤكدًا أنه سيبدأ منذ اليوم الإعداد لمرحلة العودة والمنافسة بقوة في كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بشكل أفضل وأكثر انتشارا.