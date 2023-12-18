مايا مرسى تهنئ الرئيس السيسى: ”مبروك لرئيس آمن بالمرأة المصرية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 04:33 مساءً - وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لفوزه بالانتخابات الرئاسية 2024، ليتولى رئاسة البلاد لفترة رئاسية جديدة.

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى تدوينة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، مبروك لرئيس آمن بالمرأة المصرية وصدق في كل كلمة من القلب وصدق المرأة المصرية في مساندتها.

وأضافت: كلمات الرئيس في خطاب الترشح وسام، "لا تسقط أمة حافظت سيداتها على صوت الضمير الوطنى".. مبروك لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.. تحيا مصر.