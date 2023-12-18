وزير التعليم العالى يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 04:33 مساءً - يتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة، والمراكز والمعاهد البحثية، ورؤساء الجامعات، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

ويثمن المجتمع الأكاديمي الثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر، أن الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، قد أجريت داخل مصر على مدار ثلاثة أيام من 10 - 12 ديسمبر الجاري، تحت إشراف قضائي كامل.