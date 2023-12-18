الرئيس السيسى يشكر المصريين على مشاركتهم الكبيرة فى الانتخابات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 04:33 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للشعب المصري على نزوله بكثافة في الانتخابات الرئاسية، وقال: "ذلك المشهد الذي تابعته عن كثب ويدفعني أن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين الذي شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته للشعب المصري: "شعب مصر العظيم أتحدث إليكم اليوم وقد غمرتني السعادة بمشهد اصطفافكم وانخراطكم في صفوف الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، وهو ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو في الخارج عن هوية وفاعلية المصري بكافة أطيافه وفئاته".