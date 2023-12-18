تحالف الكتلة الديمقراطية السودانية يبارك فوز السيسي فى الانتخابات الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 04:34 مساءً - تقدم جعفر الصادق الميرغنى نائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى السودانى الأصل رئيس تحالف قوى الحرية والتغيير "الكتلة الديمقراطية"، اليوم، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية فى مصر، ونجاح الاستحقاق الانتخابى المصرى، فى وقتٍ صعب، أثبت حرص الدولة المصرية على أداء واجباتها، وتعزيز وتمتين حقوق الشعوب.

وقال رئيس الكتلة الديمقراطية السودانية فى البرقية التى بعث بها للرئيس المصرى "يطيب لنا أن نبعث إلى فخامتكم خالص التهانى القلبية بمناسبة هذا الفتح المبين؛ والانتصار المبهر فى الانتخابات الرئاسية، التى جرت فى بلادكم مؤخرًا، وقد أثلج صدورنا نجاح التجربة الانتخابية فى هذه الأجواء".

وأضاف جعفر الميرغنى "إنّ الثقة الكبيرة والدعم اللذان منحهما الشعب المصرى لقيادتكم الحكيمة، يدل على الوعى السياسى المصرى، والحس السليم، والأمل فى استمرار مسيرة التنمية، والاستجابة للتحديات الكبرى التى تحدق لا ببلادكم فحسب، بل والمنطقة العربية، التى تعوّل عليكم وأشقائكم الرؤساء، فى تجنيبها الويلات".

وأشاد رئيس الكتلة الديمقراطية السودانية بمواقف الرئيس السيسى الثابتة والمساندة للشعب السودانى فى ظروف الحرب الدائرة حاليًا فى السودان، مجددًا شكره لجمهورية مصر الشقيقة على الدعم والتضامن مع الشعب السودانى فى هذه الظروف الاستثنائية. مؤكدًا على متانة العلاقات التاريخية والمتميزة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين والحرص الدائم على تطويرها فى مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.