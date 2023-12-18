الرئيس السيسي: سنستكمل الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 04:34 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا سنستكمل الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية، مستفيدين من تلك الحالة الثرية التي شهدتها العملية الانتخابية، وهو ما أفرز تنوعا في الأفكار والرؤى نتيجة لتنوع المرشحين واتجاهاتهم السياسية.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة له عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية: «من كل قلبى أتوجه لكل المرشحين المنافسين بتحية واجبة على ما قاموا به من عمل عظيم وأداء سياسي راق يمهد الطريق لحياة سياسية مفعمة بالحيوية والتنوع».