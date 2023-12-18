أخبار مصرية

الرئيس السيسي للمصريين: اختياركم لي أمانة أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 04:34 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اصطفاف المصريين في الانتخابات الرئاسية يؤكد على أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية.

 

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته: «ذلك المشهد الذي تابعته عن كثب ويدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين، الذين شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق والذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات».

 

واختتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حديثه للمواطنين: «إن اختياركم لي أمانة أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح وتسليمها بتجرد، فلنعمل معا لأجل مصرنا العزيزة وبقوة شعبه واصطفافه دائما وأبدا.. تحيا مصر.. تحيا مصر».

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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