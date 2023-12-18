نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصحة يهنئ السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن قيادات الوزارة وجميع العاملين بها، بالتهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة، لجمهورية مصر العربية.

كما توجه الوزير بالتهنئة للشعب المصري، بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيا الله أن يكلل جهود الرئيس، بتحقيق آمال الشَّعب المصري وتطلعاتِه وأحلامِه، وأن ينعم على مصر وشعبها بكل رخاء، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية، في ظل توجهات فخامة الرئيس، نحو بناء الجمهورية الجديدة.