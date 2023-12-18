نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة.. وتأمل استجابته لمطالب النقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ مجلس نقابة الصحفيين الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان فوزه بفترة رئاسية جديدة، ويتمنى المجلس لسيادته التوفيق في إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة المقبلة لما فيه مصلحة الوطن والشعب المصري.

وشدد مجلس النقابة في بيان له، على أهمية الصحافة في صناعة مستقبل الأوطان، فإنه يتمنى أن تشهد فترة الرئيس الجديدة تحقيقًا لمطالب الصحفيين وفي مقدمتها تحرير الصحافة والمجال العام لتكون قادرة على التعبير عن مطالب المواطنين.

وأكدت النقابة على المطالب التي تقدم بها نقيب الصحفيين للسادة المرشحين الرئاسيين وعلى رأسهم الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، وتشمل؛ الإفراج عن المحبوسين ورفع الحجب عن المواقع الإخبارية وتعيين المؤقتين من الصحفيين بالصحف القومية، وإتاحة حرية الحركة للصحفيين وإعادة الاعتبار للصحافة القومية وإصدار قانوني حرية تداول المعلومات وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، وتعديل قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والحبس الاحتياطى.

وتابعت: “نأمل في استجابة الرئيس السيسي لمطالبها بتحسين أوضاع المؤسسات القومية وأوضاع الصحفيين والصحافة”.