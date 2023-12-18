الدكتور سويلم يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بالإنتخابات الرئاسية 2024

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى والعاملين بالوزارة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفوزه في الإنتخابات الرئاسية 2024.

وقال سويلم، في بيان اليوم الاثنين، إن فوز الرئيس السيسي يؤكد ثقة ودعم الشعب المصري وسعيه الدائم في الحفاظ على الأمن القومي لمصر واستكمال مسيرة الإنجازات في كافة المجالات.

وتعرب الوزارة عن صادق أمنياتها بالتقدم والرخاء للشعب المصري، وأن تواصل مصرنا الحبيبة مسار التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة للرئيس السيسي، خاصة في ملف المياه الذي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات العشرة الماضية في ظل حرص الرئيس على وضعه ضمن أولويات الدولة المصرية للحفاظ على مواردها المائية وتحقيق التنمية المستدامة.