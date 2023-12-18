نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة، عقب مشهد انتخابي يليق بشعب مصر وتاريخه العريق ويعكس ثقته في قيادة الرئيس الحكيمة.

كما تقدم وزير التربية والتعليم نيابة عن كافة العاملين في وزارة التربية والتعليم والمعلمين بوافر التقدير لما يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود ضخمة في مواجهة تحديات غير مسبوقة والمضي قدما في سبيل رفعة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.