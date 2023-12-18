"الدفاع عن استقلال الصحافة" يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - تقدّمت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إلى جموع الصحفيين، والشعب المصري العظيم، بالتهنئة بمناسبة إعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسًا للجمهورية، لفترة رئاسية جديدة.

قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، عبرت عن إرادة المصريين فى اختيار القيادة السياسية، ممثلة فى الرئيس السيسي، لاستكمال عملية بناء مصر الجديدة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

أكد “العدل” أن الرئيس السيسي ومنذ توليه المسئولية، فى عام 2014، أخذ على عاتقه، تنفيذ برامج إصلاح اقتصادية، ساهمت بشكل كبير، فى تحقيق التنمية بمختلف القطاعات، وتجاوز أزمات الماضى، التى خلفتها الأحداث المختلفة، التى شهدتها مصرنا الحبيبة، فى العام 2011، والتى كانت سببا فى تفاقم الأزمات الاقتصادية، وكذلك الأحداث العالمية، وكذلك تلك التى تشهدها المنطقة فى الوقت الراهن.

أوضح “العدل” أن الرئيس السيسي، اهتم بالقاعدة الشعبية، وخصص لها برامج حماية اجتماعية على نطاق واسع، مما عمل على تعزيز حالة المواطن، وقدرته على مواجهة الآثار الاقتصادية، الناجمة عن أحداث عالمية، ومحلية.

أعرب “العدل” عن أمنيته فى استمرار برامج الاصلاح الاقتصادى، لعلاج الأزمات التى يعانى منها الاقتصاد القومى، وتوفير كافة سبل تنمية الصناعة، وتشجيع الاستثمار، المحلي، والأجنبي، من أجل دعم الاقتصاد القومى، والتغلب على مشاكله، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فى كافة ربوع مصرنا الحبيبة.