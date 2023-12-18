نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عادل حمودة يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهنئ الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير عادل حمودة رئيس مجلس التحرير - جريدة دوت الخليج، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسِ الجمهورية؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024م، وتجديد الشعب المصري ثقته في الرئيس السيسي في هذه المرحلة المهمة لقيادة الوطن واستكمال خطط البناء والتَّنميةِ والاستقرار؛ لتحقيق نهضة الوطن ونموه وازدهارِه.

وعبر حمودة، عن سعادته بهذا المشهد الانتخابي المُشرف الذي ظهرت عليها الانتخابات الرئاسية المصرية، سواء بالحضور غير المسبوق، أو التنظيم المتميز، والتحضر والرقي من جميع من شارك في هذا المحفل الانتخابي الأهم.

وأكد عادل حمودة، أن الشعب المصري العظيم بعث رسالة واضحة إلى العالم أجمع، مفادها "الوعي والأمل".. "الوعي" بما يواجه وطنه من تحديات، والإدراك لما تحقق من منجزات، و"الأمل" في غد أفضل دوما يصنعه المصريون بسواعدهم تحت قيادة رئيس اختار منذ البداية أن ينحاز لشعبه، وأن يحمل الأمانة رغم مختلف التحديات والصعاب.