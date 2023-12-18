نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الدواء المصرية تهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت أسرة هيئة الدواء المصرية بأسمى التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفوزه في استحقاق الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، والتي مثلت تظاهرة في حب الوطن؛ حيث احتشد أبناء الشعب المصري العظيم في مشهد ديمقراطي مهيب؛ لاختيار وصناعة المستقبل، واستكمال إنجازات الجمهورية الجديدة؛ بوعي مستنير، ورؤية ثاقبة، واثقة في قيادتها، ملتحمة ومصطفة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية، واعية للتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الوطن، مؤمنة بالله ومتوكلة عليه.

داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، تحت راية فخامة الرئيس، قائد مسيرة الإنجازات، وربان سفينة الوطن نحو الاستقرار والتنمية والرخاء، وبناء مصر القوية الأبية.