نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بشرى سارّة للصحفيين بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن إرسال وزارة المالية اليوم، زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، لمدة 3 أشهر، إلى الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال في تصريحات صحفية، إن ذلك جاء تمهيدًا لصرفه لجميع الزملاء أعضاء النقابة خلال أيام.

وكان قد أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين أعضاء النقابة، بقيمة 300 جنيهًا، لتصبح قيمة البدل 3900 جنيهًا، ويُصرف بأثر رجعي من شهر أكتوبر الماضي، لتُصرف الزيادة خلال أيام بقيمة 900 جنيهًا.