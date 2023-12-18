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وزيرة التضامن تهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - تقدمj نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وقيادات وجميع العاملين بالوزارة، بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وتثمن وزيرة التضامن الاجتماعي الثقة الغالية للشعب المصري في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  وهو ما ظهر في حجم التأييد الشعبي الذي أظهرته الانتخابات الرئاسية، مما يعكس  إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الشعب المصري أظهر إصراره وتمسكه باستمرار مسيرة البناء والتنمية والارتقاء بالوطن في كافة قطاعاته، خاصة الفئات الأولى بالرعاية التي تحظى باهتمام كبير من قبل السيد رئيس الجمهورية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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