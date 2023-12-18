نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الشباب والرياضة بالجيزة والعاملين بالمديرية يهنئون السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وجميع العاملين بالمديرية بخالص التهانى القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية.

معربين عن خالص سعادتهم بما أقرته إرادة الشعب المصرى تجديدًا للعهد وحفاظًا على أمن وإستقرار الوطن.

فهى حكاية وطن يرويها شعب يملك من الوعى ما يمكنه من الحفاظ على مقدرات هذا الوطن، ورؤية قائد تمثلت فى العديد من الإنجازات التى ترسم الطريق نحو الجمهورية الجديدة.