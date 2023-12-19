القاهرة الإخبارية: تجدد الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق فى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 10:38 صباحاً - أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بتجدد الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة، مشيرا إلى ان القصف تسبب في دمار هائل في عدة مناطق بمخيم البريج وسط غزة.

وذكر مراسل القناة، أن زوارق حربية إسرائيلية استهدفت مناطق شرق رفح وخان يونس.

وحذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن التقديرات الحالية أقل بكثير من العدد الفعلي للقتلى فى غزة، وفق ماذكرت شبكة بي بي سي.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن نحو 20 ألف شخص استشهدوا في القطاع منذ بداية الحرب.

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مارتن جريفيث: "لم نر بعد ما تحت الركام حيث إن التقديرات لـحوالي 18000 شهيد ستتغير جذريا بعد الحفر تحت الأنقاض".

وضرب مثالاً بالزلازل التي ضربت تركيا في وقت سابق من هذا العام، عندما تضاعف عدد القتلى "في المناطق القريبة". بعد عملية بحث وإنقاذ شاقة لانتشال الجثث تحت المباني المنهارة.

ومع استمرار القصف الإسرائيلي المميت في شمال وجنوب غزة، يعتقد جريفيث أن الصراع لم يصل بعد إلى منتصفه، مضيفًا: "أمامنا أسابيع وأسابيع لننهي هذه الحرب الوحشية".