أخبار مصرية

مصر تعرب عن بالغ تعازيها للصين فى ضحايا الزلزال المدمر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 10:38 صباحاً - أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم  الثلاثاء، عن خالص تعازيها لدولة وشعب الصين الصديقين، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مقاطعة "غانسو" شمال غرب البلاد، مما  أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

 

وأكدت مصر  على تضامنها الكامل مع جمهورية الصين الشعبية في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع، ومواساتها لأسر الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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