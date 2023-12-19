نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيطري الجيزة: رش وعلاج 2640 رأس ماشية خلال قافلة مجانية بالعياط (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلة بيطرية علاجية مجانية وذلك بالجهود الذاتية لمديرية الطب البيطرى بالجيزة بناحية قرية باجة الشيخ التابعة لوحدة الرقة الغربية بإدارة العياط البيطرية.

وذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء الدكتور ايهاب صابر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتوجيه قوافل علاجية وإرشادية لخدمة ودعم المربين فى اطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة وحماية الثروة الحيوانية فى كافة انحاء المحافظة.

وشارك بالقافلة أطباء إدارة العياط البيطرية بالإشتراك مع لجنة من أطباء مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت القافلة عما يلي:-

1- تم رش عدد (1250) رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية.

2- تم علاج عدد (307) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.

3- تم علاج عدد (36) رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم.

4- تم تجريع عدد (400) حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان.

5- تم أخد عدد(27) عينة دم لفحص مرض البروسيلا.

6- تم علاج (390) طائر ضد الأمراض البكتيرية.

7- تم تحصين عدد (230) دواجن وعدد(75) بط ضد مرض انفلونزا الطيور.

8- تم عمل ندوات ارشادية عن مرض الحمى القلاعية ومرض انفلونزا الطيور.

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