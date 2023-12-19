نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة تعلن جدول امتحان نصف العام للصف الثاني الثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحان طلاب الصف الثاني الثانوي العام (عربي - لغات) الفصل الدراسي الأول "الدور الأول" للعام الدراسي 2023/2024، عقب اعتماده من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

جاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة على النحو التالي:

-يوم الأحد 14 يناير 2024



امتحان مادة اللغة العربية – الشعبة عام.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية – الشعبة عام.

امتحان مادة التاريخ – شعبة الأدبي.

امتحان مادة الفيزياء – شعبة العلمي.

-يوم الخميس 18 يناير 2024

امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات – الشعبة عام.

-يوم الإثنين 22 يناير 2024

امتحان مادة الأحياء – شعبة العلمي.

امتحان مادة الفلسفة والمنطق – شعبة الأدبي.

امتحان مادة الكيمياء – شعبة العلمي.

امتحان مادة علم النفس والاجتماع – شعبة الأدبي.

-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024

امتحان مادة تطبيقات الرياضيات – شعبة العلمي.

امتحان مادة الجغرافيا – شعبة الأدبي.

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى – الشعبة عام.

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية والإدارات، بالتشديد على المدارس بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فى المدارس بأماكن ظاهرة بفناء المدرسة، وصفحات المدارس على الفيس بوك، حتى يتعرف الطلاب على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول.



أولا: المرحلة الابتدائية

الصف الثاني والثالث الابتدائي تبدأ من الثلاثاء 9 يناير حتى الأربعاء 10 يناير 2024

والصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) تبدأ من السبت 6 يناير وحتي الخميس 11 يناير 2024.

الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 13 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024.