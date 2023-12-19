نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تطالب طلاب أولى ثانوي بضرورة سداد قيمة تأمين جهاز التابلت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت المدارس الثانوية، طلاب الصف الأول الثانوي العام بسداد قيمة تأمين جهاز التابلت بدفع 105 جنيهات، استعدادا لاستلام اجهزة التابلت المدرسي بعد وصوله إلى مخازن الإدارات التعليمية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، استلام أجهزة التابلت بمخازن مديرية التربية والتعليم وتسليمه فى ذات الوقت للإدارت التعليمية وسرعة توزيعه على الطلاب، موضحة أن المديرية تسلمت ما يقرب من 74000 تابلت يتم تسليمها للطلاب استنادًا للإجراءات المتبعة، مشيرة إلى أن إدارة التطوير التكنولوجي تقوم بأكتفت التابلت قبل تسليمه إلى الطلاب وذلك تيسيرًا عليهم، ليتم التعامل مع التابلت فور استلامه.

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لحصول الطالب على أجهزة التابلت، وتضمنت الأتي:

1- صورة من شهادة ميلاد الطالب

2- صورة بطاقة ولي الأمر

3-إيصال تأمين التابلت الأصلي بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال

4- إقرار تسليم التابلت من المدرسة

5-إقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.