نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدارس تستعد لتسليم أجهزة التابلت المدرسي.. ننشر الأوراق المطلوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المدارس الثانوي العام، لتسليم أجهزة التابلت المدرسي، لطلاب الصف الأول الثانوي العام، خلال ايام استعدادًا لعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول، بعد أن تم تسليم الأجهزة مخازن المديريات التعليمية.

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لحصول الطالب على أجهزة التابلت، وتضمنت الأتي:

1- صورة من شهادة ميلاد الطالب

2- صورة بطاقة ولي الأمر

3-إيصال تأمين التابلت الأصلي بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال

4- إقرار تسليم التابلت من المدرسة

5-إقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من توزيع أجهزة التابلت المدرسي على المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية؛ تمهيدا لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوى العام، قبيل بدء امتحانات نصف العام الدراسي 2023/ 2024 م.

وأكدت الوزارة أنه سيتم عقد امتحانات منتصف العام الدراسي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام إلكترونيا عبر أجهزة التابلت المدرسي، على أن يؤدي الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت الاختبارات ورقيا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم ربط أجهزة التابلت المدرسي بمنصات التعلم المختلفة، وتوفير محتوى رقمى كبير للطالب كبديل للكتاب المطبوع، يستطيع الطالب من خلاله تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منه فى إطار توفير مصادر تعلم مختلفة يحتاجها الطالب حتى لا يعتمد على مصدر واحد، ومن ثم يحقق الطالب الهدف من التعلم القائم على المتعة.

