رئيس النواب يهنىء الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس النواب التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية قائلا لقد أرادَ المولى عزَّ وجلَّ لمصرَ أن تستكملَ مسيرةَ البناءِ والتنميةِ، ورأى الشعبُ المصريُّ أنكم الأجدرُ والأقدرُ على إدارةِ الأمورِ

وتابع جبالى خلال كلمته امام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قائلا :طالعنا بمزيدٍ من الفخر على مدارِ الأيامِ القليلةِ الماضيةِ عمليةَ التصويتِ في الانتخاباتِ الرئاسية، والتي عكست صورةً أنبأت ملامحُها عن مدى حكمةِ ووعيِّ شعبِ مصرَ العظيم، صاحبِ الحضارةِ والتاريخِ العريق، كما أنبأت عن مدى إدراكِه، وبكلِ حصافةٍ، لكيفيةِ الدفاعِ، بكلِّ السبلِ، عن وطنِه ومقدراتِه، فقد حرصَ على المشاركةِ الإيجابيةِ، غير المسبوقةِ، في الانتخاباتِ الرئاسيةِ، ساعياً لبناءِ مستقبلِ وطنِه.

وقال جبالى:" يشيدُ مجلسكُم الموقرُ بالدورِ الوطنيِّ الكبيرِ الذي اضطلعت به، وبكلِ اتقانٍ، الهيئةُ الوطنيةُ للانتخاباتِ، حيث حرصت على تمكينِ كافةِ الناخبين، في الداخِل والخارج، من الإدلاء بأصواتِهم في الانتخاباتِ الرئاسيةِ من خلالِ خطةٍ استراتيجيةٍ وضعتها وتابعتها بكلِ دقةٍ على مدارِ الساعة، ليخرجَ المشهدُ الانتخابيُ برمتِه بشكلٍ حضاريِّ يليقُ بمكانةِ مصر، كل ذلك وهي تقفُ على مسافةٍ واحدةٍ، وبشهادةِ الجميعِ، من كلِّ المُترشحين، في إطارٍ من الحيادِ الكاملِ والنزاهةِ الجليةِ، فتحيةُ إجلالٍ وتقديرٍ لرجالِ القضاءِ المصريِّ الشامخ."

ووجه جبالى تحيةُ إعزازٍ وتقدير، لرجالِ القوات المسلحة والشرطةِ المصريةِ، لما بذلوه من جهد في تأمين إرادة الناخبين من أبناءِ الشعبِ المصريِّ، وتوفيرِ مناخٍ آمنٍ للإدلاءِ بأصواتهم.

واشاد رئيس مجلس النواب بالمشاركةِ الفاعلةِ والقويةِ للأحزابِ السياسيةِ المصريةِ في سباقِ الانتخاباتِ الرئاسية، سواءً كان ذلك من خلالِ الدفعِ بمرشحٍ، أو دعمِ أحدِ المرشحين الأربعة، حيث ساهمَ ذلك في وجودِ حراكٍ سياسيٍّ إيجابيٍّ في الشارعِ المصريِّ، فمنذ أن بدأ السباقُ الرئاسيُّ، تمكنت الأحزابُ وقياداتُها، وفي القلبِ منها نوابُ مجلسِكم الموقر؛ من خلالِ عقدِ المؤتمراتِ الجماهيريةِ في جميعِ محافظاتِ مصر، من التواصلِ والتلاحمِ مع كل فئاتِ الشعبِ، للتعبيرِ عن وجهةِ نظرِ كلِّ حزبٍ من هذه الأحزابِ في دعمِ أيِّ من المرشحين.

وثمنُ رئيس مجلس النواب الدورَ الحيويَّ لوسائلَ الإعلامِ المصريةِ خلالَ فترةِ الانتخاباتِ، بدايةً من المساهمةِ في رفعِ الوعيِّ المجتمعيِّ بأهميةِ المشاركةِ، وانتهاءً برصدِ العمليةِ الانتخابيةِ وإعلانِ النتيجة.

واضاف جبالى أعلنت الهيئةُ الوطنيةُ للانتخاباتِ بالأمسِ فوزَ المرشحِ عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي في انتخاباتِ رئاسةِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ، وإذ يُشرفني أن أتقدمَ باسمي وباسمِكم بخالصِ التهنئةِ على ثقةِ الشعبِ المصريِّ داعين المولى عزَّ وجلَّ له بالتوفيقِ والسدادِ في مواصلةِ مسيرةِ عطائِه للوطنِ وتحقيقِ طموحاتِ شعبِ مصرَ الأبيِّ نحوَ مستقبلٍ أفضل.

وقال جبالى باسمي وباسمكم أقول: يا فخامة الرئيس، لقد أرادَ المولى عزَّ وجلَّ لمصرَ أن تستكملَ مسيرةَ البناءِ والتنميةِ، ورأى الشعبُ المصريُّ أنكم الأجدرُ والأقدرُ على إدارةِ الأمورِ؛ لمواصلةِ مسيرةِ بناءِ الجمهوريةِ الجديدة، واستكمالِ ما بدأتموه من إنجازاتٍ شملت القطاعاتِ كافة، في فترةٍ زمنيةٍ دقيقةٍ مليئةٍ بالتحدياتِ الإقليميةِ والدوليةِ، أعانكم اللهُ جلَّ وعلا، يا فخامةَ الرئيسِ، على تلك المسؤوليةِ، ووفقَكُم لما فيه الخيرُ لأبناءِ مصرَ الأوفياء.