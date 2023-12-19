نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين الأفارقة” يدين القتل المتعمّد للصحفيين العرب والأجانب في قطاع غزة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان اتحاد الصحفيين الأفارقة بكل شدة الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي منذ قيامه بغزو قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من أبناء القطاع منذ بداية غزوه الوحشي واتباع سياسة التجويع وضرب المستشفيات والمؤسسات التعليمية وهدم البيوت.

كما أدان اتحاد الصحفيين الأفارقة تعمد سلطات الاحتلال قتل الصحفيين والإعلاميين عن قصد.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم الثلاثاء، إن هذا العدد الكبير من ضحايا الصحفيين الذين يرصدون ممارسات الاحتلال الوحشية في قطاع غزة يؤكد أن قتلهم مقصود بهدف عدم نقل حقيقة ما يجري داخل القطاع.

وأدان البيان ما يقوم به جيش الاحتلال من إجراءات وحشية وتعرض المدنيين لاعتداءات، مطالبا المؤسسات الصحفية العالمية بإدانة استهداف الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارسة عملهم الصحفي وتعمد قتلهم، داعيا إياهم إلى مقاطعة المؤسسات الصحفية الاسرائيلية الحكومية لعدم تصديها وإدانتها لهذه الأعمال البربرية التي تصدر عن دولة الاحتلال.