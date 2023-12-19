نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تعلن ضوابط وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الإدارات التعليمية، تستعد لعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ووجهت المديريات التعليمية تعليمات إلى أعضاء اللجان الفنية المسئولة عن وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول تضمنت، ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية الورقية للورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات، والمراجعة الدقيقة لإخراج الورقة الامتحانية في أحسن صوره خالية من الأخطاء العلمية والتنسيقية.

كما تضمنت مراعاة الدقة وتحري المصداقية في الأسئلة داخل الورقة الامتحانية، والبعد عن المغالاه والتعقيد في أسئلة الامتحانات، وأن تكون الأسئلة الحياتية والمتحررة تكون مطابقه للواقع بعيدا عن الايحاءات السياسية والدينية.

وكان قد اعتمدت محافظة الجيزة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023 /2024، وفقًا للمواعيد التالية: -

أولا المرحلة الابتدائية:

الصف الثانى والثالث الابتدائي تبدأ من الثلاثاء 9 يناير حتى الأربعاء 10 يناير 2024

والصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) تبدأ من السبت 6 يناير وحتي الخميس 11 يناير 2024.

الصف السادس الابتدائى (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 13 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024.



ثانيًا: المرحلة الإعدادية:

الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من السبت 6 يناير وحتي الإثنين 15 يناير 2024.

الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني ) يبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024.

اما عن امتحانات الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24 يناير 2024.

ثالثًا/مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من السبت 6 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

رابعًا/الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من الثلاثاء 9 يناير حتي 16 يناير 2024.

الصفين الأول والثاني الثانوي المكفوفين يبدأ من السبت 6 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024..

خامسًا / الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الاثنين 15 يناير 2024 وحتي الأربعاء 24 يناير 2024.

الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الأحد 14 يناير 2024 وحتي الأربعاء 24 يناير 2024.