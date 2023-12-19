أخبار مصرية

وزير الدفاع اليونانى يهنئ الرئيس السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 04:29 مساءً - قدم وزيرالدفاع اليونانى نيكولاوس ديندياس، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024 .

وقال وزيرالدفاع اليونانى، في تغريدة له على منصة "تويتر" (اكس حاليا ) اليوم : عبرت عن تهانينا بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأكدت على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين اليونان ومصر من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة وذلك خلال زيارتي الرسمية لمصر اليوم والتي شهدت لقائي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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